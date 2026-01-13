სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 14 იანვარს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუმიციპალიტეტში 06:30- დან 08:30 საათამდე ქ. თელავში ალაზნის, ჩოლოყაშვილის, აღმაშებლის, რუსთაველის გამზირებს, ქეთევან წამებულის, თბილისის, ლესელიძის, სარაჯიშვილის, გოშაძის,სულხანიშვილის და მიმდებარე ქუჩებს.
13:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ნაფარეულის ნაწილს.
11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ. ფშავლის ნაწილს.