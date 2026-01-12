სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 13 იანვარს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუნიციპალიტეტში
07:00- დან 08:00 საათამდე ქ. თელავში ჭავჭავაძის, ჩოლოყაშვილის, მეგობრობის, კორძაძის, აღმაშენებლის, კირიონის, არჩილ მეორის,დავით რექტორის, ნაფარეულის, ეკალაძის და მიმდებარე ქუჩებს.
10:30- დან 14:30 საათამდე სოფ. ყარაჯალას
12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ფშავლის ნაწილს.
15:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ვარდისუბნის ნაწილს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.