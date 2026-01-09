საქართველოში თამბაქოს წარმოებისთვის ლიცენზიის აღება იქნება საჭირო
საქართველოში თამბაქოს წარმოებისთვის ლიცენზიის აღების ვალდებულება, 2026 წლის 1-ლი იანვრიდან ამოქმედდება. შეგახსენებთ, რომ ამ რეგულაციის ამოქმედება 2025 წლის 1-ლი იანვრიდან იყო დაგეგმილი, თუმცა, მოგვიანებით 2026 წლამდე გადავადება გადაწყდა.
აღსანიშნავია, რომ თამბაქოს წარმოებაზე ლიცენზიის ოდენობად 50 000 ლარია განსაზღვრული. ლიცენზიის მოპოვებისთვის კომპანიებს სპეციალური ლაბორატორიის მოწყობა დაევალათ. სწორედ ამ ლაბორატორიაში უნდა დადგინდეს, რომ თამბაქოს პროდუქტი მთავრობის მიერ განსაზღვრულ სტანდარტებს შეესაბამება.