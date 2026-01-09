რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
9 იანვარს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6982 ლარი. გაუფასურდა 0.08 თეთრი;
1 ევრო – 3.1512 ლარი. გამყარდა 0.83 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6275 ლარი. გამყარდა 2.40 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0726 ლარი. გამყარდა 0.72 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3533 ლარი. გაუფასურდა 2.35 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5870 ლარი. გაუფასურდა 0.05 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6271 ლარი. გამყარდა 0.67 თეთრი.