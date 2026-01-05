12 იანვარს მზია ამაღლობელის მხარდამჭერი მარში გაიმართება
12 იანვარს, „ნეტგაზეთისა“ და „ბათუმელების“ დამფუძნებლის, მზია ამაღლობელის მხარდამჭერი მარში დაიგეგმა.
როგორც მარშის ორგანიზატორები აცხადებენ, მსვლელობა მარჯანიშვილის მოედნიდან, 20:00 საათზე დაიწყება და გალაკტიონის ხიდისა და მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩის გავლით, რუსთაველზე, პარლამენტთან დასრულდება.
ამასთან, მათივე ინფორმაციით, მარშის წინა დღეს, 11 იანვარს, 22:00 საათზე, მზიას კოლეგები, მეგობრები და გულშემატკივრები სიმბოლური აქციით რუსთავის ქალთა კოლონიასთან შეიკრიბებიან.
ცნობისთვის, 12 იანვარს მზია ამაღლობელის დაპატიმრებიდან ერთი წელი ხდება.