ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებით გამყარდა
29 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად ლარი დოლართან მიმართებით გამყარდა.
ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ერთი აშშ დოლარის ღირებულება 2.6955 ლარი გახდა. შესაბამისად, ლარი დოლართან 0.04 თეთრით გამყარდა.
ამასთან, ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებით 0.10 თეთრით გამყარდა, რის შედეგადაც ერთი ევროს ოფიციალური ღირებულება 3.1737 ლარი გახდა.
გირვანქა სტერლინგთან მიმართებით კი ლარი 0.33 თეთრით გაუფასურდა, შედეგად ერთი ფუნტის ღირებულება 3.6403 ლარი გახდა.
ერთი ლირას კურსმა 6.28 თეთრი შეადგინა.