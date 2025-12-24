ექსპლუატაციიდან გამოსული ტრანსპორტით გარემოს დაბინძურებისთვის კანონი გამკაცრდა
„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილება უკვე შევიდა.
კანონის პროექტი ითვალისწინებს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გამკაცრებას ისეთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის როგორიც არის: მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსების წესის ან/და რეალიზაციის წესის დარღვევა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; ამტვერებადი მასალის სველი მეთოდის გარეშე დამუშავება; ამტვერებადი მასალის ტრანსპორტირება და ბეტონმზიდი მანქანის გადაადგილებისას ამ მანქანიდან ბეტონის გზის სავალ ნაწილზე დაღვრა.