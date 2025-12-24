რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
24 დეკემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6975 ლარი. გამყარდა 0.40 თეთრი;
1 ევრო – 3.1825 ლარი. გაუფასურდა 1.28 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6430 ლარი. გაუფასურდა 1.38 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.4401 ლარი. გაუფასურდა 2.94 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0708 ლარი. გამყარდა 1.05 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5867 ლარი. გამყარდა 0.22 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0630 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6403 ლარი. გაუფასურდა 0.08 თეთრი;