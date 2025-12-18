ლიეტუვის პრეზიდენტი – საქართველო ევროკავშირს კი არ უახლოვდება, არამედ შორდება
სამწუხაროა, რომ საქართველო ევროკავშირს კი არ უახლოვდება, არამედ შორდება, – ამის შესახებ ლიეტუვის პრეზიდენტმა, გიტანას ნაუსედამ ბრიუსელში, ევროპული საბჭოს სამიტის დაწყებამდე განაცხადა.
„სამწუხაროდ, ის, რაც საქართველოში ხდება, დემოკრატიისა და დემოკრატიული წესების ევროპულ გაგებასთან თანხვედრაში არ არის. საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გამო შეწუხებული ვარ, რადგან, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ლიეტუვისგან შორს არის, ჩვენ ძალიან მჭიდრო კავშირები გვაქვს, ისტორიული და ტრადიციული კავშირები გვაქვს. ვიდრე არ გააცნობიერებენ, რომ დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის წესები დაცული უნდა იყოს, ვფიქრობ, იქამდე სიტუაცია რთული იქნება“, – განაცხადა ნაუსედამ.