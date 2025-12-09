რა ღირს ერთი გრამი ოქრო და ვერცხლი საქართველოში
საქართველოში ოქროს ფასი მცირედით შემცირდა.
ამ დროისთვის თბილისის ოქროს ბირჟაზე 999-სინჯიანი 1 გრამი ოქრო 374 ლარი ღირს, 750-სინჯიანი – 280 ლარი, ხოლო 585-სინჯიანი 1 გრამი ოქროს ფასი 219 ლარია.
რაც შეეხება ვერცხლის ფასს, ის უმნიშვნელოდ არის მომატებული. კერძოდ, 800 სინჯის 1 გრამი ვერცხლი 4.26 ლარი ღირს, ხოლო 999 სინჯის – 5.32 ლარი.
მსოფლიო ბირჟებზე კი ერთი უნცია ოქრო, თბილისის დროით 12:30 საათისთვის, 4 186 დოლარი ღირს, რაც ერთდღიან პერიოდში 0.06%-ით დაკლებული ფასია. 0.28%-ით არის მომატებული ვერცხლის ფასი, ამ დროისთვის ერთი უნცია ბირჟებზე 58.21 დოლარი ღირს.