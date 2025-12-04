სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 5 დეკემბერი ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
თელავის მუნიციპალიტეტში
10:30- დან 19:00 საათამდე ქ.თელავში რუსთაველის გამზირს, თამარის ქუჩას და სამხედრო ქალაქს
10:30- დან 17:00 საათამდე სოფ. კურდღელაურის ნაწილს
10:30- დან 19:00 საათამდე სოფ. ნაფარეულის ნაწილს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. მთისძირს, ბალღოჯიანს და ახალსოფლის ნაწილს
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. წიწკანაანთ სერისა და კუჭატანის ნაწილს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. მაწიმს
13:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. ქვემო ნაშოვარის ნაწილს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე ქ. საგარეჯოს ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. გიორგიწმინდას.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.