2026 წელს პედაგოგების ხელფასები არ გაიზრდება
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, გიორგი კაკაურიძე BMG-ის კითხვაზე პასუხისას აღნიშნავს, რომ მომდევნო წელს სკოლის პედაგოგთა ანაზღაურება არ გაიზრდება. გიორგი კაკაურიძის თქმით, პედაგოგთა ანაზღაურებები გასულ წელს 30-35%-ის ფარგლებში გაიზარდა, რის გამოც მომდევნო წელს ანაზღაურებების გადახედვა არ იგეგმება. თუმცა, მოიმატებს სკოლების ადმინისტრაციის და ტექნიკური პერსონალის ხელფასები.
“მასწავლებლების ხელფასები გასულ წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა და დაახლოებით 3 წლის ზრდა რაც უნდა ყოფილიყო ის ერთიანად გაიზარდა. 30-35%-ით მოიმატა ხელფასებმა, მომდევნო წელს კი არ არის პედაგოგთა ანაზღაურების ზრდა განსაზღვრული.
მომდევნო წელს კი ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის ხელფასების ზრდა არის დაგეგმილი,”- განაცხადა გიორგი კაკაურიძემ.
2026 წელს საჯარო სკოლების ჯამური დაფინანსება 98 მილიონი ლარით, 1.67 მილიარდ ლარამდე იზრდება. აღნიშნული მატება ძირითადად სკოლის ადმინისტრაციის და ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურებების ზრდას უკავშირდება.