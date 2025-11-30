სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 1 დეკემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 20:00 საათამდე ქ. თელავში ალაზნის გამზირის ნაწილს, აღმაშენებლის ქუჩას, აღმაშენებლის I შესახვევს და ჩიხს
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ნაფარეულის ნაწილს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
10:00- დან 12:00 საათამდე სოფ: უჯარმის და ხაშმის ნაწილს, მუხროვანს და წალმიანს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ქვემო მაჩხაანის ნაწილს
11:00- დან 15:00 საათამდე მონაკვეთში სოფ. ბოდბისხევის ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე მონაკვეთში სოფ. ჯუგაანის ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ტიბაანის და სოფ. ნუკრიანის ნაწილს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: მთისძირს, ბალღოჯიანს, თხილისწყაროს და ახალსოფლის ნაწილს
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. შილდის ნაწილს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.