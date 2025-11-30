მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის იმპორტი 56%-ით გაძვირდა – ძირითადი სავაჭრო ბაზარი რუსეთია
2025 წლის იანვარ-ოქტომბერში, გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, საქართველოში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის იმპორტი რაოდენობაში 42%-ით შემცირდა.
კერძოდ, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2024 წლის საანგარიშო პერიოდში 6 354 ტონა (14.616 მლნ დოლარის ღირებულების) მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის იმპორტი განხორციელდა, 2025 წლის იანვარ-ოქტომბერში კი 3 673 ტონა (13.156 მლნ დოლარის ღირებულების) ცოცხალი რქოსანი პირუტყვი შემოვიდა.
აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის იანვარ-ოქტომბერში ცოცხალი რქოსანი პირუტყვის იმპორტის უდიდესი ნაწილი (64%) რუსეთიდან ხორციელდებოდა.
უფრო კონკრეტულად, საანგარიშო პერიოდში 5 ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ასე გამოიყურებოდა:
რუსეთი – 2 339 ტონა (6.11 მლნ დოლარის ღირებულების);
უნგრეთი – 295 ტონა (1.543 მლნ დოლარის ღირებულების);
ესტონეთი – 217 ტონა (1.213 მლნ დოლარის ღირებულების);
ბელარუსი – 210 ტონა (831 ათასი დოლარის ღირებულების);
რუმინეთი – 187 ტონა (1.076 მლნ დოლარის ღირებულების).
„ბიზნესპრესნიუსის“ დათვლით, შარშან 1 კგ. ცოცხალი რქოსანი პირუტყვის საშუალო საიმპორტო ფასი გადასახადების გარეშე 2.3 დოლარი იყო, წელს კი ფასი 3.6 დოლარამდეა გაზრდილი. მონაცემების მიხედვით, ცოცხალი რქოსანი პირუტყვის იმპორტი 56%-ით გაძვირდა.
რაც შეეხება ადგილობრივ ექსპორტს, 2025 წლის იანვარ-ოქტომბერში ექსპორტირებულია 19 009 ტონა (63.395 მლნ დოლარის ღირებულების) ცოცხალი რქოსანი პირუტყვი, 2024 წლის პირველ ათ თვეში კი 13 556 ტონა (39.774 მლნ დოლარის ღირებულების). მონაცემები ადგილობრივი ექსპორტის 40%-იან ზრდაზე მიანიშნებს.
აღსანიშნავია, რომ ცოცხალი რქოსანი პირუტყვის საექსპორტო ფასი 13.6%-ით არის გაზრდილი. უფრო დეტალურად, გასულ წელს 1 კგ. ცოცხალი რქოსანი პირუტყვის საშუალო საექსპორტო ფასი გადასახადების გარეშე 2.93 დოლარი იყო, წელს კი 3.33 დოლარს გაუტოლდა.
საქსტატის მონაცემების თანახმად, 2025 წლის იანვარ-ოქტომბერში ცოცხალი რქოსანი პირუტყვი ადგილობრივ ექსპორტზე მხოლოდ ორ ქვეყანაში – ერაყსა და აზერბაიჯანში გავიდა. უფრო კონკრეტულად, ამ პერიოდში ერაყში 41.448 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების 12 482 ტონა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტი განხორციელდა, აზერბაიჯანში კი 21.947 მლნ აშშ დოლარის 6 527 ტონა გავიდა.