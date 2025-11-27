27 ნოემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში?
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება
ამიერკავკასიის ჩრდილო აღმოსავლეთიდან შემომავალი შედარებით ცივი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი.
სოხუმი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +17°;
ბათუმი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +20°;
ქობულეთი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +19°;
ქუთაისი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +19°;
ზუგდიდი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +19°;
ანაკლია: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +19°;
ოზურგეთი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +18°;
ონი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +14°;
გორი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +16°;
ცხინვალი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +15°;
თბილისი: უმეტესად უნალექოდ. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: +15°;
მარნეული: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +14°;
რუსთავი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +16°;
ახალციხე: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +16°;
ბორჯომი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +15°;
ბაკურიანი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +11°;
სტეფანწმინდა: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +8°;
თელავი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +13°.