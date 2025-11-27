რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
27 ნოემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7047 ლარი. გამყარდა 0.05 თეთრი;
1 ევრო – 3.1310 ლარი. გაუფასურდა 1.06 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5610 ლარი. გაუფასურდა 1.07 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0637 ლარი. უცვლელია
100 რუსული რუბლი – 3.4365 ლარი. გაუფასურდა 1.47 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0999 ლარი. გაუფასურდა 0.71 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5908 ლარი. გამყარდა 0.03 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6397 ლარი. გაუფასურდა 0.18 თეთრი;