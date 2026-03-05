ტექინსპექტირების საფასური 50%-ით უნდა გაიზარდოს – ტექინსპექტირების ცენტრების კავშირი
ტექინსპექტირების საფასური 50%-ით უნდა გაიზარდოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში სექტორს ოპერირება გაუჭირდება – ამის შესახებ BMG-სთან „ტექინსპექტირების ცენტრების კავშირის“ აღმასრულებელი დირექტორი, გიორგი შიოლაშვილი საუბრობს.
მისი თქმით, პრობლემურია, რომ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის დაწყებიდან დღემდე, მომსახურების საფასური უცვლელი რჩება. ეს საკითხი სექტორისთვის სერიოზულ გამოწვევად იქცა, რაც კადრების გადინებასა და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს იწვევს.
გიორგი შიოლაშვილის განმარტებით, წლების განმავლობაში უცვლელი ტარიფი პირდაპირ აისახება ცენტრების თანამშრომელთა ხელფასებზე, რადგან ინფლაციისა და ცხოვრების გაძვირების ფონზე, არსებული სახელფასო განაკვეთები კვალიფიციური პერსონალისთვის მიმზიდველი აღარ არის.
„ეს ნიშნული ძალიან დიდი პრობლემაა ზოგადად ტექინსპექტირების ცენტრებისთვის, რადგანაც კადრების გადინების ძალიან მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს. ის სახელფასო განაკვეთები, რაც თავდაპირველად იყო, დღეის მდგომარეობით პერსონალს აღარ აკმაყოფილებს. რადგანაც პირველადი ტექინსპექტირების საფასური არ გადახედილა, აღნიშნული ხელფასით პერსონალის შენარჩუნება ძალიან რთულია“, – აღნიშნავს შიოლაშვილი BMG-სთან.
მისივე თქმით, კვალიფიციური კადრის დაკარგვა ცენტრებისთვის ორმაგი დარტყმაა, რადგან ახალი პერსონალის მომზადება დიდ რესურსს მოითხოვს.
„პერსონალის დატრენინგებას საკმაოდ დიდი დრო და ხარჯები სჭირდება. აქედან გამომდინარე, თუ არ იქნება გადახედილი პირველადი ტექინსპექტირების საფასური, სექტორს სტანდარტებთან შესაბამისობაში ოპერირება ძალიან გაუჭირდება“.
ხელფასების გარდა, სექტორში კიდევ ერთ მწვავე პრობლემად ტექნიკური აღჭურვილობის ცვეთა სახელდება. შიოლაშვილი განმარტავს, რომ ტექინსპექტირების მაღალი სტანდარტის შესანარჩუნებლად ტექნოლოგიებში მუდმივი ინვესტირება აუცილებელია.
„ტექნიკური ბაზები და ის ტექნიკური საშუალებები დროთა განმავლობაში ჩანაცვლებას საჭიროებს და აქაც საკმაოდ დიდი ინვესტიციებია ჩასადები. შესაბამისი ფინანსური რესურსის გარეშე კი ამ სტანდარტების დაცვა შეუძლებელი გახდება.
სექტორში აღნიშნული საკითხი განვიხილეთ და მივედით დასკვნამდე, რომ თუ ამ ეტაპზე, პირველადი ტექინსპექტირების საფასური გადაიხედება და 50%-ით გაიზრდება, ეს არსებული პრობლემების დაძლევისთვის საკმარისი იქნება. ვფიქრობ, ეს სექტორს ძალიან წაადგება და ამ კრიზისიდან გამოვა“, – განმარტავს გიორგი შიოლაშვილი.
მისივე ცნობით, მიუხედავად სექტორის მზაობისა და წარდგენილი არგუმენტებისა, კონკრეტული გადაწყვეტილება ტარიფის ცვლილებასთან დაკავშირებით ჯერ მიღებული არ არის, თუმცა საკითხზე მსჯელობა დაწყებულია.
ამჟამად მსუბუქი ავტომობილების ტექინსპექტირების საფასური 60 ლარს შეადგენს, ხოლო სატვირთო და სამგზავრო ტრანსპორტისთვის ის 100 ლარით არის განსაზღვრული.