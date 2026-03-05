ახალი ამბები

რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები

ნატალია ცისკარაშვილი

5 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:

1 აშშ დოლარი 2.6740 ლარი. გაუფასურება 0.02 თეთრი;

1 ევრო 3.1505 ლარი. გაუფასურება 0.16 თეთრი;

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6136 ლარი. გაუფასურება 0.42 თეთრი;

1 თურქული ლირა 0.0609 ლარი. გაუფასურება 0.01 თეთრი;

100 რუსული რუბლი 3.4942 ლარი. გაუფასურება 0.43 თეთრი;

1000 სომხური დრამი 7.0925 ლარი. გაუფასურება 0.05 თეთრი;

1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5728 ლარი. გაუფასურება 0.02 თეთრი;

10 უკრაინული გრივნა 0.6191 ლარი. გაუფასურება 0.12 თეთრი;