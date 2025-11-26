სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 27 ნოემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუნიციპალიტეტში
10:30- დან 19:00 საათამდე სოფ.ყარაჯალას ნაწილს
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. კურდღელაურის ნაწილს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 15:00 საათამდე სოფ: საქობოს, ანაგას, ვაქირს, ბოდბისხევს, ქვემო მაჩხაანს და ქ. წნორში რამდენიმე ქუჩას
12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. ქვემო ბოდბეს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: კუჭატანს, წიწკანაანთ სერს და სანავარდოს
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. საბუისა და ალმატის ნაწილს
11:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. შილდის ნაწილს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. ქვემო ქედის ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ზემო მაჩხაანს, არბოშიკს და მირზაანს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. სათაფლეს და გიორგიწმინდას ნაწილს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 14:00 საათამდე ქ. ახმეტას
11:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. დუისის ნაწილს
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ომალოს ნაწილს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.