რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
25 ნოემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7056 ლარი. გამყარდა 0.06 თეთრი;
1 ევრო – 3.1223 ლარი. გაუფასურდა 0.50 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5422 ლარი. გაუფასურდა 0.82 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0637 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.4355 ლარი. გაუფასურდა 1.05 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0903 ლარი. გაუფასურდა 0.04 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5912 ლარი. გამყარდა 0.05 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6381 ლარი. გამყარდა 0.20 თეთრი;