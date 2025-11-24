კურორტების განვითარების სააგენტო უქმდება
სსიპ „კურორტების განვითარების სააგენტო” უქმდება. გადაწყვეტილების შესახებ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ბრძანებაშია ნათქვამი.
ამასთან, როგორც დოკუმენტიდან ირკვევა, აღნიშნული სააგენტოს ფუნქციები სსიპ „საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის“ დაქვემდებარებაში გადადის.
დადგენილება სააგენტოს გაუქმების შესახებ ძალაში შედის მისი გამოქვეყნებისთანავე, ამ დადგენილებით გათვალისწინებულ შერწყმასთან დაკავშირებული ღონისძიებები კი 2025 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა დასრულდეს.
შეგახსენებთ, რომ „კურორტების განვითარების სააგენტო“ 2022 წლის 8 ივლისს დაფუძნდა. სააგენტო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში ფუნქციონირებდა. ხელმძღვანელის პოზიციას კი ალექსანდრე ონოფრიშვილი იკავებდა.
როგორც მათ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, საქართველოს კურორტების განვითარების სააგენტოს მისია იყო, შიდა და საერთაშორისო ვიზიტორებსა და ტურისტებს ქვეყნის კურორტებზე მიეღოთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამკურნალო, სპა და გამაჯანსაღებელი პროცედურები.
ცნობისთვის, 2025 წლის ბიუჯეტში კურორტების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით6 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული, 9 თვის მონაცემებით კი აქედან მხოლოდ 1 744 000 ლარია ათვისებული.