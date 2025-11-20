რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
20 ნოემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7073 ლარი. გამყარდა 0.05 თეთრი;
1 ევრო – 3.1342 ლარი. გამყარდა 0.25 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5514 ლარი. გამყარდა 0.85 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0639 ლარი. გამყარდა 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3534 ლარი. გამყარდა 0.14 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0872 ლარი. გამყარდა 0.82 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5923 ლარი. გამყარდა 0.03 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6431 ლარი. გამყარდა 0.02 თეთრი.