გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა კახეთში, უკანონო ტყითსარგებლობის ფაქტები გამოავლინა
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, უკანონო ტყითსარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში, კახეთში, მცხეთა-მთიანეთში, სამცხე-ჯავახეთსა და აჭარაში, ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 14 ფაქტი გამოავლინეს.
სამართალდარღვევები დაფიქსირდა ყვარელის, საგარეჯოს, თელავის, ლაგოდეხის, ახმეტის, თიანეთის, დუშეთის, ბორჯომის, შუახევის, ხულოსა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში.
მოქალაქეები, უმეტესად სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე უკანონოდ მოპოვებული ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირებას ახდენდნენ.
ჯამში ამოღებულია დიდი ოდენობით უკანონოდ მოპოვებული სხვადასხვა სახეობის ხე-ტყე – 26 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის საშეშე მერქანი და 21 ერთეული დაუფირნიშებელი მრგვალი ხე-ტყე (მორი).
მასალები, შემდგომი რეაგირების მიზნით, შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა.
უკანონო ტყითსარგებლობასან ბრძოლა დეპარტამენტისთვის პრიორიტეტია. მიმდინარე წლის 10 თვეში ქვეყნის მასშტაბით გამოვლენილია უკანონო ტყითსარგებლობის 1380 ფაქტი.