15 ნოემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან წვიმა. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +5, +10°, დღისით +13, +18°; მთაში ღამით +1, +6°, დღისით +10, +15°; მაღალ მთაში ღამით -1, +4°, დღისით +8, +13°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 7-12მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +7°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +7°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 7-12მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +15°, ღამით +6°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 6-11მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +7°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 7-12მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +16°, ღამით +7°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 6-11მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +7°.