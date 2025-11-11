სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 12 ნოემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:
თელავის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე ქ. თელავში კორძაძის, ჩოლოყაშვილის, დავით რექტორის, ჯავახიშვილის, ორაგუბის და მიმდებარე ქუჩებს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
14:30- სან 18:00 საათამდე სოფ: კაჭრეთს, ჯიმითს და ნანიანს
11:30- დან 14:30 საათამდე სოფ: კაჭრეთს, ჯიმითს, შიბლიანს და ზემო კაჭრეთს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 19:00 საათამდე სოფ:
ენისელს, გრემს და შაქრიანს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.