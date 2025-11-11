რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
11 ნოემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7065 ლარი. გამყარდა 0.10 თეთრი;
1 ევრო – 3.1293 ლარი. გაუფასურდა 0.21 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5612 ლარი. გაუფასურდა 1.19 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0641 ლარი. უეცვლელად;
100 რუსული რუბლი – 3.3438 ლარი. გაუფასურდა 0.14 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0758 ლარი. გამყარდა 0.26 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5921 ლარი. გამყარდა 0.02 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6452 ლარი. გაუფასურდა 0.11 თეთრი.