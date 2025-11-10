9 თვეში ავარიების შედეგად 345 ადამიანი გარდაიცვალა – სტატისტიკა
მიმდინარე წლის პირველ 9 თვეში ალკოჰოლური თრობის გამო 326 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. გასული წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით, აღნიშნული მაჩვენებელი 218 შემთხვევით მეტია.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, გაზრდილია ავარიების ზოგადი სტატისტიკური მონაცემებიც.
კერძოდ, პირველი სამი კვარტლის ჯამით, საქართველოში 4480 ავტოავარია მოხდა, დაიღუპა 345 და დაშავდა 6041 ადამიანი.
რაც შეეხება 2024 წელს, ანალოგიურ პერიოში დაფიქსირებული იყო 4107 შემთხვევა, დაღუპულთა რიცხვი 301-ს შეადგენდა, ავარიის შედეგად დაშავებული კი 5404 ადამიანი იყო.