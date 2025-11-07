ახალი ამბები

სიღნაღში, ,,შემოდგომის ფესტივალი“ გაიმართება

maka khaziuri

22 ნოემბერს, ქალაქ სიღნაღში, ,,შემოდგომის ფესტივალი“ გაიმართება.

სიღნაღის მთავარ მოედანსა და მიმდებარე ქუჩებზე მოეწყობა:

• ადგილობრივი ნაწარმის გამოფენა-გაყიდვა;
• ტრადიციული კერძები და გასტრონომიული კუთხე;
• ღვინის დეგუსტაცია: ადგილობრივი მეღვინეების მიერ წარმოებული საუკეთესო ღვინოები.

გაიმართება:

• მუსიკალური და ქორეოგრაფიული წარმოდგენები.
ფესტივალის მიზანია უნიკალური და ნატურალური პროდუქტის პოპულარიზაცია, ღვინის ტურიზმის ხელშეწყობა და ქართული კულტურისა და ტრადიციების გაცნობა.