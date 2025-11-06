საგარეჯო-ბადიაურის 17 კმ-იანი მაგისტრალური გზის მშენებლობა 2026 წელს დასრულდება
საგარეჯო-ბადიაურის 17 კმ-იანი მაგისტრალური გზის მშენებლობის დასრულება დაგეგმილია 2026 წელს, – ამის შესახებ „ბიზნესპრესნიუსს“ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში განუცხადეს.
უწყების ცნობით, პროექტი მსოფლიო ბანკის მიერ ფინანსდება. სახელშეკრულებო ღირებულება 276 775 741 ლარს შეადგენს.
„საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ35+500 – კმ52+540 მონაკვეთის ლოტი 3 – საგარეჯოს შემოვლითი-ბადიაურის მონაკვეთის (სიგრძე – 17 კმ) მშენებლობის დასრულება დაგეგმილია 2026 წელს“, – განუცხადეს „ბიზნესპრესნიუსს“ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში.
ინფორმაციისთვის, საგარეჯო-ბადიაურის 17 კმ-იანი მონაკვეთი კახეთის მაგისტრალური გზის ნაწილი. კახეთის მაგისტრალური გზა რამდენიმე ლოტად არის დაყოფილი, აქედან შემდეგ მონაკვეთებზე სამუშაოები დასრულებულია:
ლოტი 0 – საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ0+310 – კმ4+040 მონაკვეთი – ვაზიანის შემოვლითი საავტომობილო გზის (სიგრძე – 3.6 კმ) მშენებლობა დასრულებულია და მიმდინარეობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. აღნიშნული სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება არის 70 221 612.57 ლარი და ის დაფინანსებულია სახელმწიფო ბიუჯეტით;
ლოტი 1 – საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ4+040 – კმ27+840 მონაკვეთი – ვაზიანის შემოვლითი-საგარეჯოს მონაკვეთის (სიგრძე – 23.8 კმ) მშენებლობა დასრულებულია და მიმდინარეობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. აღნიშნული სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება არის 313 378 683.82 ლარი და დაფინანსებულია სახელმწიფო ბიუჯეტით;
ლოტი 2 – საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ27+840 – კმ35+500 მონაკვეთი – საგარეჯოს შემოვლითი საავტომობილო გზის (სიგრძე – 7.6 კმ) მშენებლობა დასრულებულია და მიმდინარეობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. აღნიშნული სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება არის 149 902 365.13 ლარი და დაფინანსებულია სახელმწიფო ბიუჯეტით.
საერთაშორისო მნიშვნელობის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის (აღნიშნული გზის 16.6 კმ სიგრძეს ემატება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბაკურციხე – გურჯაანი (ასაქცევი) – ჩუმლაყის ს/გზის საწყისი 1.5 კმ-იანი მონაკვეთი და ჯამში შეადგენს 18 კმ-ს) მშენებლობა დასრულებულია და მიმდინარეობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. აღნიშნული სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება არის 87 857 420.53 ლარი და ის დაფინანსებულია აზიის განვითარების ბანკის მიერ (ADB).