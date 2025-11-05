ახალი ამბები

რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს

maka khaziuri

რუსთაველის გამზირზე შეკრებილმა მოქალაქეებმა პარლამენტის წინ საავტომობილო გზა გადაკეტეს.

პოლიციამ მათ გზის გათავისუფლებისკენ მოუწოდა. პარლამენტის მიმდებარედ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟებია მობილიზებული.

“გამარჯვება ხალხშია, ძალა ერთობაშია”; “ცეცხლი ოლიგარქიას”; “ბოლომდე, ბოლომდე”, – სკანდირებენ აქციის მონაწილეები.

მოგვიანებით, პოლიციამ საავტომობილო გზა გახსნა, აქციის მონაწილეები მოწოდებას დაემორჩილნენ და პროტესტს ტროტუარზე აგრძელებენ.

უწყვეტი პროტესტის 343-ე დღესაც აქციის მონაწილეები საკანონმდებლო ორგანოსთან უცვლელი მოთხოვნით შეიკრიბნენ – დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები და გათავისუფლდნენ აქციების ფარგლებში დაკავებული პირები.