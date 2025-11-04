„ხარისხის მიხედვით ფასთა სხვაობა მომავალ წელს კიდევ უფრო გამკაცრდება”- ღვინის სააგენტო
„ხარისხის მიხედვით ფასთა სხვაობა მომავალ წელს შენარჩუნდება და კიდევ უფრო გამკაცრდება”, – იმის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ 2025 წლის რთველის შეჯამებისას განაცხადა.
მის განცხადებას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს.
როგორც ლევან მეხუზლამ აღნიშნა, საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული ღვინის რეპუტაციის ზრდისთვის აუცილებელია, რომ ყურძენი, რომლითაც ღვინო მზადდება, მაღალი ხარისხის იყოს.
„ჩვენი საქმიანობის მთავარი მიზანია, ქართული ღვინის ბაზრების დივერსიფიცირება და ქართული ღვინის რეპუტაციის გაზრდა საერთაშორისო დონეზე, რაც უპირობოდ ნიშნავს, რომ ყურძენი, რომლითაც ღვინო მზადდება, უნდა იყოს უკომპრომისოდ მაღალი ხარისხის.
ხარისხთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ სხვადასხვა ხარისხის ყურძენს აქვს თავისი ფასი. ხარისხის მიხედვით ფასთა სხვაობა მომავალ წელს შენარჩუნდება და კიდევ უფრო გამკაცრდება. კლიმატურმა პირობებმა კახეთში, კერძოდ უხვმა ნალექებმა, გარკვეული კორექტივები შეიტანა ყურძნის ხარისხთან მიმართებაში და სახელმწიფოს მოუწია შედარებით ნაკლებხარისხიანი ყურძნის სასპირტედ გადამუშავებისთვის ჩაბარება. თუმცა ის ყურძენი, რომელიც კერძო სექტორმა მიიღო საღვინედ, არის ხარისხიანი“, – აცახდებს ლევან მუხუზლა.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანახმად, მიმდინარე წელს, ჭარბ ყურძენს სახელმწიფო საწარმო შპს „მოსავლის მართვის კომპანია“ ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებულ ფასად იბარებდა: კახეთის რეგიონში მოწეული საფერავის ჯიშის ყურძენს – 1.50 ლარად, „ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონით ნებადართულ სხვა საღვინე ჯიშებს – 1.20 ლარად, არაკონდიციურ და დაზიანებულ/ან დაავადებულ ყურძენს – 1.00 ლარად.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს მევენახეობის რეგიონებში 336 ათასამდე ტონა ყურძენი გადამუშავდა, რაც უკვე ნიშნავს, რომ 2025 წელს, ბოლო 30 წლის ყველაზე მაღალი, რეკორდული რაოდენობის ყურძნის მოსავალი დაფიქსირდა. ქვეყნის მასშტაბით მოსავალი 22 ათასამდე მევენახე ფერმერმა დააბინავა, რომელთა შემოსავალმა 475 მლნ ლარს მიაღწია. აქედან უდიდესი წილი, 327 ათასამდე ტონა ყურძენი კახეთზე მოდის, რაც ასევე რეკორდული მაჩვენებელია. კახეთში ყურძნის რეალიზაციით მიღებულმა შემოსავლებმა 432 მლნ ლარს მიაღწია.
სააგენტოს ცნობითვე, საქართველოს მასშტაბით ყურძნის მოსავალი სრულად დაბინავებულია, გარდა ლეჩხუმის რეგიონისა, სადაც რთველი უახლოეს დღეებში დასრულდება.