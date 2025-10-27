ნატალი ლუაზო – ერთი წელია ქართველები ყოველდღიურად, რეპრესიების მიუხედავად, დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიისთვის მშვიდობიან დემონსტრაციებს მართავენ
ფრანგი ევროპარლამენტარი, ნატალი ლუაზო აცხადებს, რომ ქართველი ხალხი გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მშვიდობიან დემონსტრაციებს ყოველ დღე მართავს.
„ზუსტად ერთი წლის წინ, ვაკვირდებოდი საქართველოში საკანონმდებლო არჩევნებს. ვნახე, როგორ მოიპარა მმართველმა პარტიამ ხალხის ხმა. მას შემდეგ, დაუღალავად, რეპრესიების მიუხედავად, ქართველები ყოველდღიურად მშვიდობიან დემონსტრაციებს მართავენ“, – წერს ევროპარლამენტარი სოციალურ პლატფორმა X-ზე.
ფოტო:არქივი