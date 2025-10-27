რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
27 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7241 ლარი. გაუფასურდა 0.41 თეთრი;
1 ევრო – 3.1638 ლარი. გაუფასურდა 1.16 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6280 ლარი. გამყარება 0.10 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0649 ლარი. გაუფასურდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3608 ლარი. გაუფასურდა 1.61 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1265 ლარი. გაუფასურდა 1.32 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.6024 ლარი. გაუფასურდა 0.30 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6484 ლარი. გამყარება 0.08 თეთრი.