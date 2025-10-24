ხვალ, თელავში ჭაჭის ფესტივალი ჩატარდება
25 ოქტომბერს, თელავში, ერეკლე მეფის მოედანზე, ყოველწლიური ფესტივალი „ჭაჭა 2025“ ჩატარდება.
ფესტივალი 14:00 საათზე დაიწყება და 19:00 საათამდე გაგრძელდება.
ფესტივალში მონაწილეობას რეგიონის რვავე მუნიციპალიტეტი იღებს.
ჭაჭის გამოფენა-გაყიდვაზე დაგხვდებათ:
🔸 ტრადიციული კერძები და გასტრონომიული კუთხე
🔸 მუსიკა, თეატრალიზებული მსვლელობა და კულტურული პროგრამა
🔸 დეგუსტაციები და მასტერკლასები ღვინისა და ჭაჭის ექსპერტებისგან
🔸 გამარჯვებულების დაჯილდოება ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლებით
🏆 ასევე, ყველაზე კრეატიული მუნიციპალიტეტი მიიღებს სპეციალურ პრიზს.
✨ მხიარულება, ტრადიციები, გემოები და კახური სტუმართმოყვარეობა – ყველაფერი ერთ დღეს, ერთ მოედანზე.
რეგისტრაცია ჭაჭის მწარმოებლებისთვის – 20 ოქტომბრამდე გრძელდება.