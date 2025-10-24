რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
24 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7200 ლარი. გაუფასურდა 0.95 თეთრი;
1 ევრო – 3.1522 ლარი. გაუფასურდა 1.15 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6290 ლარი. გაუფასურდა 2.05 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0648 ლარი. გაუფასურდა 0.02 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3447 ლარი. გაუფასურდა 2.91 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1133 ლარი. გაუფასურდა 2.70 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5994 ლარი. გაუფასურდა 0.56 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6492 ლარი. გაუფასურდა 0.02 თეთრი.