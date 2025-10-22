რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
22 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7110 ლარი. გაუფასურდა 0.34 თეთრი;
1 ევრო – 3.1475 ლარი. გამყარდა 0.85 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6260 ლარი. გამყარდა 0.68 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0646 ლარი. გაუფასურდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3320 ლარი. გამყარდა 1.05 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0830 ლარი. გაუფასურდა 0.21 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5941 ლარი. გაუფასურდა 0.20 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6493 ლარი. გაუფასურდა 0.09 თეთრი.