რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
21 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7076 ლარი. გამყარდა 0.03 თეთრი;
1 ევრო – 3.1560 ლარი. გამყარდა 1.20 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6328 ლარი. გამყარდა 0.61 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0645 ლარი. გამყარდა 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3425 ლარი. გამყარდა 0.71 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0809 ლარი. გამყარდა 0.04 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5921 ლარი. გამყარდა 0.02 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6484 ლარი. გამყარდა 0.07 თეთრი.