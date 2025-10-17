ვფიქრობთ, სრულ განაკვეთზე მომუშავე პროფესორის მინიმალური ანაზღაურება უნდა იყოს 10 ათასი ლარი, რასაც უნდა დაემატოს ჰონორარები – პრემიერი
დღეს თუ საშუალო ანაზღაურება არის 2 ათასი ლარი, უმაღლესი რანგის პროფესორ-მასწავლებლებისთვის, ვფიქრობთ, რომ სრულ განაკვეთზე მომუშავე სრული პროფესორის მინიმალური ანაზღაურება უნდა იყოს 10 ათასი ლარი, რასაც უნდა დაემატოს ჰონორარები, რასაც პროფესორები მიიღებენ სხვადასხვა საქმიანობისთვის, – ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განათლების რეფორმის პრეზენტაციისას განაცხადა.
როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ძირითად ბირთვს უნივერსიტეტებში უნდა შეადგენდნენ სრულ განაკვეთზე მომუშავე პროფესორ-მასწავლებლები.
„ყველა მიმართულებას უნდა ჰყავდეს ერთი ლიდერი, ერთი ხელმძღვანელი, ერთი სრული პროფესორი, რომელთან ერთადაც იმუშავებს 2-3 ასოცირებული პროფესორი და 10-ზე მეტი ასისტენტ-პროფესორი და სწორედ ასე უნდა ჩამოყალიბდეს უნივერსიტეტებში პროფესორ-მასწავლებელთა ძირითადი ბირთვი და ეს პროცესი მოგცემს ჩვენ, მათ შორის უკეთესი პირობების შექმნის შესაძლებლობას პროფესორ-მასწავლებლებისთვის. დღეს თუ საშუალო ანაზღაურება არის 2 ათასი ლარი, უმაღლესი რანგის პროფესორ-მასწავლებლებისთვის ვფიქრობთ, რომ სრულ განაკვეთზე მომუშავე სრული პროფესორის მინიმალური ანაზღაურება უნდა იყოს 10 ათასი ლარი, რასაც უნდა დაემატოს ჰონორარები, რასაც პროფესორები მიიღებენ სხვადასხვა საქმიანობისთვის როგორიც არის სახელმძღვანელოების მომზადება, სტატიების მომზადება და ა.შ. ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს ხარისხის თვისებრივად ამაღლებას უმაღლესი განათლების სისტემაში.
რაც შეეხება სხვა პედაგოგებს, მათ შეიძლება, ჰქონდეთ კონკრეტული სტატუსები, მაგრამ ისინი უნივერსიტეტებში უნდა იყვნენ დასაქმებული საათობრივ საწყისებზე და ბევრად უფრო მცირე ანაზღაურებით. აქცენტი უნდა გაკეთდეს სრულ განაკვეთზე მომუშავე პროფესორებზე”, – განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.
ასევე, კობახიძემ განათლების რეფორმის პრეზენტაციისას აღნიშნა, რომ გამოწვევაა სუსტი კავშირი სწავლებასა და კვლევას შორის, ასევე თანამედროვე სტანდარტების, სასწავლო პროგრამებისა და სახელმძღვანელოების დეფიციტი.
მისივე თქმით, მიზერულია კვლევის წილი საუნივერსიტეტო სისტემაში, რაც თავისუფლად გამოსწორებადია, ამისათვის საჭიროა მწყობრი სისტემა.
„ზოგადად, კვლევა უნივერსიტეტებში პრაქტიკულად არ წარმოებს იმ მასშტაბით, როგორც უნდა წარმოებდეს. მიზერულია კვლევის წილი საუნივერსიტეტო სისტემაში. ჩვენთან მოქმედებს მეცნიერების დაფინანსების სრულიად განცალკევებული სისტემა, რომელიც არ არის ინტეგრირებული უნივერსიტეტების მიზნებთან და ამოცანებთან და ამასაც სჭირდება ცვლილება. აკადემიურ პერსონალსაც არ აქვს მკაფიოდ განსაზღვრული ამოცანები კვლევისა და მეცნიერების სფეროში. მაგალითად, იგივე სახელმძღვანელოების მომზადების სფეროში და ა.შ. რეალურად, იშვიათად არიან დაკავებულები პროფესორ-მასწავლებლები სამეცნიერო საქმიანობით, მათ შორის, სახელმძღვანელოების მომზადებით, პროგრამების განვითარებაზე ზრუნვით და ა.შ. ამის შედეგი არის ის, რომ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს მაღალი ხარისხის სასწავლო პროგრამები და არ გვაქვს მაღალი დონის სახელმძღვანელოები, ხშირ შემთხვევაში ძირითად საგნებშიც კი. მაგალითად, მე ვასწავლი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონსტიტუციურ სამართალს და ორი ძირითადი საგანი გვაქვს – კონსტიტუციური სამართალი და ადამიანის უფლებები. ამ ორიდან ერთ-ერთში საერთოდ არ არის თანამედროვე სტანდარტების სახელმძღვანელო. ამის გამოსწორება შესაძლებელია ძალიან მარტივად და ამაზეც, რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენი პასუხი. მცირეა, ზოგადად, უნივერსიტეტებში სამეცნიერო დებატები, სამეცნიერო დისკუსიების მოცულობა, რაც შეიძლება თავისუფლად გამოსწორდეს, უბრალოდ ამისთვის საჭიროა მწყობრი სისტემა”,- განაცხადა პრემიერმა.