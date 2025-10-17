17 ოქტომბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 17 ოქტომბერს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან წვიმა, დღისით შესაძლებელია ნისლი. ღამით დასავლეთის, დღისით აღმოსავლეთის ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +7, +12°, დღისით +16, +21°; მთაში ღამით +3, +8°, დღისით +16, +21°; მაღალ მთაში ღამით 0, +5°, დღისით +6, +11°, ზოგან +15°-მდე.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ხანმოკლე წვიმა, შესაძლებელია ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +12°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ხანმოკლე წვიმა, შესაძლებელია ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +12°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ხანმოკლე წვიმა, შესაძლებელია ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 8-13მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +11°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ხანმოკლე წვიმა, შესაძლებელია ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +11°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ხანმოკლე წვიმა, შესაძლებელია ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +16°, ღამით +10°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ხანმოკლე წვიმა, შესაძლებელია ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +12°.