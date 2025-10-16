ნათლისმცემლის ეკლესია სოფელ ქისტაურში
ნათლისმცემლის ეკლესია (5.2×3.5მ) მდებარეობს ახმეტაში, სოფელ ქისტაურში, რომელიც უაფსიდოა და აღმ-ით სწორი კედლითაა დასრულებული.
ეკლესია ნაგებია რიყისა და ნატეხი ქვით. წყობა ირეგულარულია. დას. ფასადის ჩამოშლილი ნაწილი მოგვიანებით შირიმის ქვებით აღუდგენიათ. შესასვლელი სამხრ-დან ჰქონია. აღმ. და დას. კედლებში თითო მცირე სწორკუთხა სარკმელია, აღმ. სარკმლის ორივე მხარეს- თითო მცირე ნიში.
ეკლესია ერთიანი კამარით ყოფილა გადახურული, რომლის კვალი დასავლეთ კედელზეა შემორჩენილი.
ფოტო: ზვიად თურმანიძე