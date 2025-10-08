სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 9 ოქტომბერს ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
07:00- დან 08:00 საათამდე ქ. თელავში ჭავჭავაძის, ჩოლოყაშვილის, მეგობრობის,კორძაძის, კირიონის და არჩილის მეორის ქუჩებს
11:00- დან 18:00 საათამდე ქ. თელავში ჭონქაძის, გრიშაშვილის და მელიქიშვილის ქუჩებს
11:00- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავში 26 მაისის, ერეკლე მეორის, ცაბაძის, ჩოხელის და მოსაშვილის ქუჩებს
09:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ყვარელში მათიკაშვილის, დურუჯის, ყაზბეგის და ნინიკას ქუჩებს და სოფ. შილდაში 257 აბონენტს
11:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. გავაზში 145 აბონენტს
10:00- დან 16:00 საათამდე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფ. ნინოწმინდაში 145 აბონენტს
09:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. გომბორში 50 აბონენტს
15:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: კაზლარს და იორმუღანლოში 261 აბონენტს
12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. დუზაგრამასა და პალდოში 622 აბონენტს
11:00- დან 11:30 საათამდე სოფ. უჯარმაში 818 აბონენტს
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. აფენს, ჭაბუკიანს და არეშფერანს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.