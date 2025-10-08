კახეთში, ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 5 ფაქტი გამოვლინდა
ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში, ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 37 ფაქტი გამოავლინეს. უწყების ცნობით, ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული სხვადასხვა სახეობის 116 კუბურ მეტრამდე ხე-ტყე, რომელიც სააგენტოს „საქმიან ეზოებში“ დასაწყობდა.
“ქვეყნის მასშტაბით ხე-ტყის უკანონოდ მოპოვების 37 ფაქტიდან 2 სამართალდარღვევა გამოვლენილია იმერეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლების მიერ, 8 – სამცხე-ჯავახეთის, 8- გურიის, 12 – ქვემო ქართლის, 5 – კახეთის და 2 – შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის თანამშრომლების მიერ.
აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეში, ჯამში, ქვეყნის მასშტაბით, ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 455 ფაქტია გამოვლენილი; „საქმიან ეზოებში“ დასაწყობებული რესურსის მოცულობამ 1209 კუბური მეტრი შეადგინა.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლების მიერ, 2025 წლის იანვრის თვიდან დღემდე, ქვეყნის მასშტაბით გამოვლენილია სახელმწიფო ტყის ფონდის თვითნებურად დაკავების 54 ფაქტი”, – წერია სატყეო სააგენტოს პრესრელიზში.