ორბელიანის მოედნის მიმდებარედ აქციის მონაწილეთა ნაწილი კვლავ რჩება, პერიოდულად სპეცდანიშნულების რაზმი ე.წ. გაზის კაფსულებს იყენებს
ორბელიანის მოედანზე აქციის მონაწილეთა ნაწილი ამ დრომდე რჩება. პერიოდულად სპეციალური დანიშნულების რაზმი მათი მისამართით ე.წ გაზის კაფსულებს ისვრის.
მოქალაქეები, რომლებიც ადგილზე რჩებიან სკანდირებენ: “ბოლომდე, ბოლომდე!”.
პერიოდულად აქციის მონაწილეები ორბელიანზე სხვადასხვა ინვენტარით გაკეთებულ ბარიკადებს ცეცხლს უკიდებენ.
ამავე დროს აქციის მონაწილეების ნაწილი რუსთაველის გამზირზე რჩება.