რუსთაველის გამზირზე დღეს საპროტესტო აქცია გაიმართება

maka khaziuri

დღეს, 4 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქცია გაიმართება. როგორც ცნობილია, რუსთაველის გამზირზე საპროტესო აქციაზე მოქალაქეები 16:00 საათიდან შეიკრიბებიან.

ასევე დაგეგმილია, სტუდენტების საპროტესტო მსვლელობა, რომელიც თსუ- პირველი კორპუსიდან 15:00 საათზე დაიწყება.

რუსთაველის გამზირზე მოქალაქეებს მისვლისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა, “რუსთაველის გამზირის” დამფუძნებელმა პაატა ბურჭულაძემ.

“სამშობლოს სამსახურში 16:00 საათზე, ყველანი რუსთაველზე!” – დაწერა ბურჭულაძემ სოციალურ ქსელში.

რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქცია 311 დღეა მიმდინარეობს. მოქალაქეები ითხოვენ, დაინიშნოს ახალი არჩევნები და გათავისუფლდნენ აქციების პერიოდში დაკავებული პირები.