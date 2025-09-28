ლაგოდეხი-კაბალი-გურჯაანის დამაკავშირებელ მაგისტრალზე მოძრაობა კვლავ შეზღუდულია
სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება, თუმცა ამ დრომდე მოძრაობა შეზღუდულია ლაგოდეხი-კაბალი-გურჯაანის დამაკავშირებელ ცენტრალურ მაგისტრალზე.
მიზეზი სოფელ ბაისუბნის ხიდის დაზიანებაა, რის გამოც ამ მიმართულებით საავტომობილო მოძრაობას საპატრულო პოლიცია არეგულირებს.
რაც შეეხება სხვა სოფლებს, მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური, მათ შორის სახანძრო-სამაშველო ჯგუფები.
მეორე დღეა ადგილზე მუშაობს მძიმე ტექნიკაც. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, ადიდებული მდინარებზე კალაპოტის შეცვლის შემდეგ, სოფლის შიდა და ცენტრალურ მაგისტრალზე წყლის დინება შეწყდა. თუმცა, უხვი ნალექის შედეგად ნინოს ხევი, შრომის ხევი, კაბალისა და არეშფერანის მდინარე გუშინ ადიდდა, რამაც ინფრასტრუქტურა დააზიანა. დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, ეზოები და საკარმიდამო ნაკვეთები. დაზიანებულია საოჯახო ავეჯი და ტექნიკა. ზარალს მოსახლეობასთან ერთად კომისიაც ითვლის, რის შემდეგაც გახდება ცნობილი მისი ზუსტი ოდენობა