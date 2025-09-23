ევროპის საბჭოს კონგრესის დელეგაცია ფაქტების შესწავლის მიზნით საქართველოში იმყოფება
ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების კონგრესის დელეგაცია 2025 წლის 24 და 25 სექტემბერს საქართველოში ფაქტების შესწავლის მიზნით ვიზიტს განახორციელებს.
ვიზიტის მიზანია ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებზე არსებული პოლიტიკური სიტუაციის გავლენის შეფასება, განსაკუთრებული ყურადღება კი 2025 წლის 4 ოქტომბერს საქართველოში დაგეგმილ ადგილობრივ არჩევნებს დაუთმოს.
დელეგაციის შემადგენლობაში შევლენ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების პალატის პრეზიდენტი, ბერნდ ფორინგერი (გერმანია, EPP/CCE) და ადგილობრივი და რეგიონული არჩევნების დაკვირვების საკითხებში კონგრესის პრესსპიკერი, სტიუარტ დიკსონი (დიდი ბრიტანეთი, ILDG), რომელსაც თან ახლავს ექსპერტი, პროფესორი ტანია გროპი.
დელეგაცია შეხვდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, სახალხო დამცველის პირველ მოადგილეს და რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს. ასევე, ის გაცვლის მოსაზრებებს კონგრესში საქართველოს ეროვნული დელეგაციის წევრებთან და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის წარმომადგენლებთან.
გარდა ამისა, დელეგაცია შეხვდება მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. ეს ვიზიტი არ უნდა ჩაითვალოს ლეგიტიმურობის ან შეხვედრილი თანამოსაუბრეების მოსაზრებების პოლიტიკურ მხარდაჭერად. კონტაქტი: სტეფანი პუარე, stephanie.poirel@coe.int
ადგილობრივი და რეგიონული თვითმმართველობის კონგრესი ევროპის საბჭოს ინსტიტუტია, რომელიც პასუხისმგებელია ადგილობრივი და რეგიონული დემოკრატიის გაძლიერებაზე მის 46 წევრ სახელმწიფოში. იგი შედგება ორი პალატისგან – ადგილობრივი თვითმმართველობის პალატა და რეგიონების პალატა – და სამი კომიტეტისგან და აერთიანებს 612 არჩეულ თანამდებობის პირს, რომლებიც წარმოადგენენ 130 000-ზე მეტ ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებას.
კონგრესის პრეზიდენტი: მარკ კულსი (ბელგია, ILDG), ადგილობრივი თვითმმართველობის პალატის პრეზიდენტი: ბერნდ ფორინგერი (გერმანია, EPP/CCE), რეგიონების პალატის პრეზიდენტი: სესილია დალმან ეეკი (შვედეთი, SOC/G/PD).
პოლიტიკური ჯგუფები: სოციალისტების, მწვანეთა და პროგრესული დემოკრატების ჯგუფი (SOC/G/PD), ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფი (EPP/CCE), დამოუკიდებელი ლიბერალური და დემოკრატიული ჯგუფი (ILDG), ევროპის კონსერვატორებისა და რეფორმისტების ჯგუფი (ECR).