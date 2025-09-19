რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
19 სექტემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7356 ლარი. გაუფასურება 2.13 თეთრი;
1 ევრო – 3.2376 ლარი. გაუფასურება 2.33 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.7338 ლარი. გაუფასურება 2.85 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0662 ლარი. გაუფასურება 0.05 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.2938 ლარი. გაუფასურება 2.44 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1426 ლარი. გაუფასურება 5.57 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.6086 ლარი. გაუფასურება 1.25 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6630 ლარი. გაუფასურება 0.41 თეთრი.