EU-ს ქვეყნები, რომლებმაც ქართული დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი გააუქმეს
ევროკავშირის წევრი 27 წევრი ქვეყნიდან საქართველოს დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზო მიმოსვლა 13 ქვეყანას აქვს გაუქმებული.
მათ შორისაა ბელგია, ბულგარეთი, ესტონეთი, საფრანგეთი, იტალია, ლატვია, ლიეტუვა, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, რუმინეთი, გერმანია, შვედეთი და ჩეხეთი.
ჩეხეთის ამ გადაწყვეტილების შესახებ ცნობილი გუშინ, 17 სექტემბერს გახდა. გერმანიის შესახებ კი საქართველოში გერმანიის საელჩომ bm.ge-ის განუცხადა, რომ მათთანაც ამოქმედებულია. ხოლო დანარჩენი ქვეყნების შესახებ გამოცემა Euroscope-მა ჯერ კიდევ ივნისის ბოლოს გაავრცელა ინფორმაცია.
აღსანიშნავია, რომ ცნობილი არ არის მიღებული აქვთ, თუ არა მსგავსი გადაწყვეტილება დანარჩენ ქვეყნებს.
შეგახსენებთ, ევროკავშირის საბჭომ საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთათვის სავიზო რეჟიმის დაწესების გადაწყვეტილება მიმდინარე წლის 27 იანვარს მიიღო. შედეგად ქართული დიპლომატიური პასპორტით შენგენის ზონაში უვიზოდ შესვლა დიპლომატებსა და თანამდებობის პირებს აეკრძალათ. ევროსაბჭოს ეს გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრი თითოეული ქვეყნის კანონმდებლობაში უნდა აისახოს. რომელი ქვეყნის კანონმდებლობაშიც უკვე ასახულია ეს ცვლილება, იმ ქვეყანაში ჩასასვლელად, ქართული დიპლომატიური პასპორტის მფლობელებმა ვიზაზე განაცხადი უნდა შეიტანონ.
საქართველოს დანარჩენი მოქალაქეები კი ჩვეულებრივი პასპორტით ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობას აგრძელებენ. თუმცა აღსანიშნავია, რომ შემდეგ ნაბიჯებს შორის ბრიუსელი უვიზო მიმოსვლის საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის შეჩერებას განიხილავს.