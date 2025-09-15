2024 წელს საბიუჯეტო რესურსების აუდიტისას 24.5 მილიონი ლარის დარღვევები გამოვლინდა – მთავარი აუდიტორი
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე საქართველოს გენერალურმა აუდიტორმა გიორგი გაბიტაშვილმა სახელმწიფო აუდიტის 2024 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა.
ანგარიში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებებს მოიცავს და ისეთ საკითხებს შეეხება, როგორიცაა: ფინანსური, შესაბამისობის და ეფექტიანობის აუდიტების შედეგები, სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა, საქართველოს პარლამენტთან თანამშრომლობა, საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციების საქმიანობაში ჩართულობა, თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება და სამსახურის ფინანსური აუდიტის შედეგები.
2024 წელს სამსახურმა 58 აუდიტი ჩაატარა, მათ შორის, 13 – ფინანსური, 25 – შესაბამისობის, 4 – უწყებათაშორისი შესაბამისობის და 16 ეფექტიანობის აუდიტი. გიორგი გაბიტაშვილის თქმით, ჩატარებული აუდიტებით დაიფარა ნაერთი ბიუჯეტის 91%, ანუ 23 მლრდ ლარზე მეტი.
„2024 წელს 24,5 მილიონი ლარი შეადგინა ჩატარებული აუდიტებით გამოვლენილი დარღვევების თანხობრივმა მაჩვენებელმა, რომელიც სისტემური ხასიათის ნაკლოვანებებს მოიცავს და უკავშირდება საბიუჯეტო რესურსების არაეფექტიანი, არაეკონომიკური ან/და არამიზნობრივი გამოყენების შემთხვევებს, ასევე, შესყიდვებისა და აქტივების მართვასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებს“, – განაცხადა გიორგი გაბიტაშვილმა.
როგორც გენერალურმა აუდიტორმა აღნიშნა, მაღალი რისკის შემცველი გარემოებებიდან გამომდინარე, 2024 წელს, საქართველოს პროკურატურას შემდგომი რეაგირებისთვის 14 აუდიტის ანგარიში გადაეგზავნა, მათ შორის, 12 შემთხვევა თვითმმართველ მუნიციპალიტეტებს უკავშირდებოდა.
ანგარიშის თანახმად: ჩატარებული 13 ფინანსური აუდიტიდან პირობითი მოსაზრება გაიცა 8 შემთხვევაში, ხოლო მოსაზრებების 31% (4 მოსაზრება) იყო უარყოფითი; ეფექტიანობის აუდიტების წილმა მთლიან აუდიტორულ საქმიანობაში 28% შეადგინა; სამსახურის მიერ ჩატარებული 4 უწყებათაშორისი შესაბამისობის აუდიტის ფარგლებში (3 ცენტრალური ხელისუფლების და ერთი – მუნიციპალურ დონზე) თემატურად დაიფარა 40-ზე მეტი საჯარო უწყება, მათ შორის, 15 მუნიციპალიტეტი; 2024 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა მსოფლიო ბანკის (WB) მიერ
დაფინანსებული 2 პროექტის აუდიტი.
გიორგი გაბიტაშვილის განცხადებით, ბოლო 5 წელში აუდიტის სამსახურმა 3000-ზე მეტი რეკომენდაცია გასცა, საიდანაც 20% ეკუთვნის 2024 წელს ჩატარებულ აუდიტებს. მისივე თქმით, რეკომენდაციების 74% სრულად ან ნაწილობრივად არის შესრულებული, 18% – მიმდინარეა, ხოლო 8% არის შეუსრულებელი.
დოკუმენტის თანახმად, არსებული მდგომარეობით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში ჩართულია 13 სამინისტრო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკები, 58 მუნიციპალიტეტი და ყველა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია. სისტემის საშუალებით მონიტორინგი ხორციელდება 2021-2025 წლებში გაცემულ 1,700ზე მეტ რეკომენდაციაზე.