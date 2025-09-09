მზია ამაღლობელს თავისუფალი მედიის პრემია გადაეცემა
დაპატიმრებულ ჟურნალისტს, მზია ამაღლობელს თავისუფალი მედიის პრემია გადაეცემა.
Netgazeti-ს ცნობით, ნორვეგიულმა Fritt Ord Foundation-მა და ZEIT Stiftung Bucerius-მა ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა თავისუფალი მედიის პრემიის ლარუეატების ჩამონათვალი, რომელიც ასე გამოიყურება:
• მედია-პლატფორმა Gwara Media (უკრაინა)
• ჟურნალისტი და მედიის დამფუძნებელი მზია ამაღლობელი (საქართველო)
• საგამოძიებო ონლაინ-მედია Direkt 36 (უნგრეთი)
• ფოტოგრაფი და ფოტოჟურნალისტი ალექსანდრა ასტახოვა (რუსეთი)
• მედია არხი Belarusian Investigative Center (ბელარუსი)
• ჟურნალისტი ნარგიზ აბსალამოვა (აზერბაიჯანი)